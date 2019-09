MODRIĆEVA POZICIJA U REALU OZBILJNO UZDRMANA? Madriđani pišu što bi se dogodilo s Hrvatom da je sada finale Liga prvaka

Vatreni je zaigrao prve minute nakon oporavka od ozljede

Trener Real Madrida Zinedine Zidane još uvijek traži pobjedničku formulu nakon što je ovog ljeta potrošio 300 milijuna eura na pojačanja. Zbog toga iskušava brojne varijante, a u zadnjih nekoliko utakmica pokazalo se da stvari konačno dolaze na svoje. Benzema je prvo ime od odlaska Ronalda, Hazard polagano počinje ličiti na igrača iz doba Chelseaja, dok je Bale unatoč trakavici ovog ljeta pokazao da se na njega mora računati. Kroos i Casemiro zacementirali su svoje pozicije u veznom redu, što je dovelo do pitanja što je s Modrićem? Na to se osvrnuo madridski As.

Pišu kako je Zidane protiv Atletica za Modrića imao ispriku jer se tek oporavio od ozljede i zbog toga je stavio Valverdea od prve minute.

Dvije varijante

“Zapravo postoje tri igrača u sredini veznog reda koji konkuriraju za poziciju, a to su Modrić, James i Isco. To je novi sudoku koji Zidane pokušava riješiti. Što bi se dogodilo da francuski trener mora izabrati postavu za, recimo, finale Lige prvaka ili finale Kupa?”, pita se novinar Marco Ruiz i daje odgovor.

AS | Avec le retour des blessés, c'est un nouveau casse tête qui se présente pour Zidane. 3 joueurs postulent pour un poste au milieu de terrain : Luka Modric, James et Isco. pic.twitter.com/n1f82pYsub — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) September 30, 2019

“Ako bi Zidane igrao u formaciji 4-3-3, onda bi bilo logično da koristi Hrvata. Vezna linija Kroos-Casemiro-Modrić bila je uobičajena u Madridu u zadnje tri sezone u kojima je Zidane s Realom osvojio Ligu prvaka. Ali ove je sezone Modrić odigrao je samo 100 minuta u tri utakmice zbog ozljede i suspenzije. Započeo tek jednu, protiv Celte, u kojoj je zaradio crveni karton zbog gaženja na suparnika s leđa. U dobi od 34 godine osvajač Zlatne lopte mora ponovno izboriti svoju poziciju”, piše.

Dodaje i da Isco i James Rodriguez imaju više šansi za igru u slučaju da se Francuz na formaciju 4-2-3-1 koju je često koristio ove sezone.