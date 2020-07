MODRIĆEV TRENER IZ MLADIH DANA OTKRIO TAJNU NJEGOVE DUGOVJEČNOSTI: ‘Jedna je stvar posebno bitna i zbog toga je među najvećim’

Modrić je u Real stigao 2012. iz Tottenhama za 35 milijuna eura i u osam godina osvojio je čak 17 trofeja

Nogometaši Real Madrida osvojili su u četvrtak naslov prvaka Španjolske nakon što su u predzadnjem kolu Primere pobijedili u Madridu Villareal s 2-1, a za prvi gol asistirao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, 34-godišnji Luka Modrić.

MODRIĆ SE IZJEDNAČIO S JEDNOM OD NAJVEĆIH LEGENDI REALA: Vatreni je naslovom prvaka ušao u odabrano društvo

Nakon što se nogomet ponovno počeo igrati poslije pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, Modrić, koji će uskoro napuniti 35 godina, opet je postao jedan od ključnih igrača u momčadi Kraljeva.

MODRIĆ SE NAKON PROSLAVE OGLASIO NA INSTAGRAMU: U komentarima mu se s posebnom molbom javio bivši Vatreni

Svojim izvrsnim nastupima zaradio je brojne komplimente svjetskih medija, a za komentar njegove forme nazvali smo poznatog hrvatskog stručnjaka i legendu zagrebačkog Dinama Stjepana ‘Štefa’ Deverića, koji je Modrića trenirao u Zrinjskom iz Mostara u sezoni 2003./2004.

“Nije Modrić bez razloga bio proglašen najboljim igračem na svijetu. Modrić je profesionalac i očito se dobro osjeća. On se pripremio, čak mu je možda i pauza koristila da se osvježi i željan je nogometa. Real je uigrana momčad gdje on ima jednu od najvažnijih rola i Modrić to opravdava”, rekao nam je Deverić i osvrnuo se na činjenicu da je Luka u dobi u kojoj mnogi nogometaši završavaju igračku karijeru:

“Najgore je kad se gleda što znači stari, a što mladi igrač. Sve ovisi o onome što igrač daje na terenu. Dok daje, to je to, onda nema starih i mladih. Normalno je da će njega trener odmarati u nekim manje važnim utakmicama, ali ga neće preskakati u ključnim susretima.”

‘On je ipak veliki, svjetski, igrač’

Deverić ističe da nije mogao pretpostaviti da će Modrić imati baš tako uspješnu karijeru tijekom koje je 2018. bio proglašen za najboljeg nogometaša na svijetu.

Pogledaj fotogaleriju

“To se ne može ni za koga pretpostaviti. To ovisi od igrača do igrača. Netko se zadovolji kad napravi transfer, a Modrić je ipak veliki, svjetski, igrač koji je profesionalac i drži taj ritam – isto kako ga drže Ronaldo i Messi. To su igrači koji uvijek žele biti najbolji. On je takav tip i to održava dok može. Kad neće moći, on će sam prestati”, rekao je.

Maksimalna profesionalnost

Za kraj je rekao koja je tajna Modrićeve dugovječnosti i kako to da je kapetan Vatrenih u 35. godini i dalje jedan od najboljih na terenu.

“To je kombinacija svega. U svakom slučaju tu je maksimalan pristup. On je jedan od igrača koji održavaju svoju formu kroz maksimalnu profesionalnost. On je obiteljski čovjek, nije čovjek od zabava, a uz to je od malih nogu uvijek bio profesionalan i uvijek je tražio i težio tome da bude još bolji. Nije se nikad zadovoljio sa samo nečim, a to je osobnost koju imaju samo najveći igrači. On će igrati dok će se osjećati da može. E sad, koliko će to trajati? Ako produži ugovor s onda pretpostavljam da će u Realu završiti karijeru”, zaključio je.

Trofejna karijera

Luka Modrić je u Real stigao 2012. iz Tottenhama za 35 milijuna eura i u osam godina osvojio je čak 17 trofeja.

Četiri puta je bio prvak Europe, ima i dva španjolska prvenstva, s Realom je četiri puta slavio i na klupskim svjetskim prvenstvima, osvojio je tri europska Superkupa, tri španjolska Superkupa, te jedan španjolski Kupa.