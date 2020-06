Nogometaši Real Madrida u srijedu navečer protiv Mallorce nastavljaju borbu s Barcelonom za naslov prvaka. Kataloncu su trenutačno na vrhu s tri boda više, ali i utakmicom viška.

U međuvremenu, pojavile su se dvije zanimljive snimke s treninga Reala održanima ovog tjedna.

U jednoj se vidi kako je Luka Modrić ušao u raspravu s Casemirom te je to riješio poput pravog gazde svlačionice, dok je na drugoj majstorski projurio desnom stranom pored nekoliko igrača i namjestio pogodak.

Casemiro and Modric 😂❤️ and Bale 💖 pic.twitter.com/RJdahTZW0U

Some insane quality in Real Madrid training today! Look out Barcelona.

Modric showing his inner Maradona.#realmadrid #training #laliga #modric #zidane #real #losblancos #soccer #football #quality #barcelona pic.twitter.com/H27VTPgysB

— sntv (@sntvstory) June 22, 2020