Cijelu ovu sezonu traje sapunica oko slavnog španjolskoj braniča Sergija Ramosa (34) i njegovog ostanka u Real Madridu.

Španjolac je kapetan i ikona kluba u kojemu je od 2005. godine i od tada je s Realom osvojio 22 trofeja. Ugovor mu istječe na kraju ove sezone i još uvijek klub i on nisu postigli dogovor oko produžetka suradnje. Navodno je problem bio financijske prirode. Ramos je u četvrtak nakon treninga porazgovarao s novinarima, a jedno od pitanja glasilo je kakva je situacija s novim ugovorim.

“Volio bih da imam dobre vijesti za vas, ali zasad je sve kako je bilo. Jedino o čemu razmišljam je povratak na travnjak i da završimo sezonu što bolje možemo. Nema novosti oko obnove ugovora, volio bih kad bih vam nešto mogao reći”, izjavio je branič Reala.

