Super talentirani norveški veznjak, 22-godišnji Martin Odegaard, ostatak sezone provest će na posudbi u redovima engleskog Arsenala, tvrde brojni španjolski i engleski mediji.

MODRIĆ BLOKIRA RAZVOJ I NAPREDAK JEDNOM OD NAJVEĆIH TALENATA SVIJETA? Marca se raspisala o delikatnoj situaciji u Real Madridu

Odegaard je stigao u Real kao 16-godišnjak, 2015. godine, no u Kraljevskom klubu nikad nije uspio izboriti status standardnog prvotimca.

Prvo je igrao za drugu momčad Reala, a onda ga je klub slao na posudbe u nizozemske klubove Heerenveen i Vitesse. Zadnju sezonu je proveo na posudbi u španjolskom prvoligašu Real Sociedadu, igao sjajno i očekivalo se da će ove sezone imati važnu ulogu u Real Madridu.

No, to se nije ostvarilo i Odegaard je nastupio u samo devet utakmica te proveo ukupno 367 minuta na terenu pa je bio primoran tražiti minutažu negdje drugdje.

“Glavni krivac” za to je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (35) koji ove sezone igra u fenomenalnoj formi i u momčadi Zinedinea Zidanea ima status klkučnog igrača.

Odegaard je nogometaš za kojega se pretpostaljalo da će ove sezone zamijeniti Modrića, no Luka igra kao u najboljim danima i Zidane mu daje puno veću minutažu no što se očekivalo pa je mladi Norvežanin i dalje u drugom planu.

Sada bi trebao ostatak sezone provesti u Arsenalu, koji će za njegovu posudbu platiti 2,8 milijuna eura i u ugovor nije uključena opcija po kojoj Topnici mogu otkupiti njegov ugovor, a posao će biti službeno potvrđen vrlo brzo, nakon što igrač prođe liječničke preglede.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go! The agreement has been reached after last contacts today between #AFC and Real Madrid. 🇳🇴

Loan until the end of the season, salary paid by Arsenal. Arteta’s call key to convince the player. Medicals pending – then deal will be announced.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2021