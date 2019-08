MODRIĆEV GOL RASTURA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Luka slavi sedam godina u Madridu, ovako mu je Real čestitao, a i on se oglasio

View this post on Instagram

27. 08. 2012 – The beginning of a fantastic journey with a dream-making club. 7 years of happiness and pride for belonging to Real’s family.❤🙌🏻/ 27. 08. 2012 – El comienzo de un viaje increíble en el mejor club del mundo. 7 años de felicidad y de orgullo por pertenecer a la familia del Real Madrid. 😉🏆 #HalaMadrid #TheBestThingsNeverComeEasy