Kraljevski klub je nakon prvih dvaju kola u Ligi prvaka osvojio tek jedan bod

U dvoboju 2. kola skupine B Borussia Mönchengladbach i Real Madrid su odigrali 2-2, a “Kraljevski klub” je do 87. minute gubio s 0-2.

Real je u Moenchengladbachu odigrao još jednu slabu utakmicu i potvrdio da početni domaći poraz od Šahtara (2-3) nije bio slučajnost.

Veliki povratak

Njemački sastav je vodio s 2-0 pogocima Francuza Marcusa Thurama (33, 58), a Zidane je tek u 70. minuti ubacio Luku Modrića i povratnika Edena Hazarda i oni su vodili Real do remija. U 87. minuti Karim Benzema je smanjio na 2:1, a u trećoj minuti sudačke nadoknade Casemiro je na dodavanje Ramosa izjednačio i spasio Real od novoga poraza.

Nogometaši Reala i trener Zidane našli su se nakon ovog remija na udaru kritika, a jedan od rijetkih igrača kojemu su navijači dali pozitivnu ocjenu bio je 35-godišnji Modrić za kojeg Realove pristalice ističu da je ključan igrač u toj ekipi.

‘Jedan je od najboljih na svijetu’

Nakon utakmice društvene mreže su bile prepune hvalospjeva na njegov račun, a u nastavku prenosimo neke od komentara:

“Jedini koji može nešto kreirati i ima želju za pobjedom.”

“Realove šanse za pobjedu su bolje s Modrićem na terenu, on mora početi svaku utakmicu.”

“Modrić je nezamjenjiv.”

“Spasio je Real Madrid u samo nekoliko minuta koliko je igrao, jedan od najboljih nogometaša na svijetu.”

“Ako ništa drugo, zadnje utakmice su dokazale da je Real bolji s Modrićem na terenu.”

