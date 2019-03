MODRIĆ SE OGLASIO PRVI PUT NAKON ŠOKANTNOG PORAZA: Njegove riječi odjeknule Madridom

View this post on Instagram

This has been the most difficult week in my football life. But success is not about never falling down but about getting up every time it happens. #HalaMadrid 💪🏻🙏🏻 Esta ha sido La semana más difícil de mi carrera. Pero el éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que te caes. #HalaMadrid 💪🏻🙏🏻