Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (35) potpisao je novi jednogodišnji ugovor s Realom iz Madrida, odnosno do 30. lipnja 2022., izvijestio je “kraljevski” klub u utorak. Modriću, najstarijem igraču Reala, postojeći ugovor je istjecao za mjesec dana.

Modrić je na poziciji veznog igrača odigrao 391 utakmicu i zabio 28 golova od kada je došao u Real Madrid u kolovozu 2012. iz londonskog Tottenhama.U bijelom dresu “kraljevskog kluba” osvojio je 17 trofeja, od čega četiri Lige prvaka.

Official. Luka Modric has signed his new contract with Real Madrid until June 2022. ⚪️🇭🇷 #RealMadrid

Nakon potpisa ugovora Modrić je podijelio svoje dojmove u intervjuu za Real Madrid TV.

🎙| Luka Modrić: "These have been nine years of dreams, I'd never thought we would have won 4 Champions League. I hope the tenth season will be special too." pic.twitter.com/pGisxIWCjV

