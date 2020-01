Pretrčao je Vatreni cijeli teren kako bi okončao fantastičnu akciju Reala

U 19. kolu Primere Real Madrid u gostima pobijedio Getafe s 3-0, a najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić bio je strijelac trećeg pogotka za “kraljeve” u sudačkoj nadoknadi (90+6).

Real je poveo autogolom vratara Davida Sorie u 35. minuti, a na 2-0 povisio je Raphaël Varane (53). Pobjedu je Real potvrdio iz kontranapada u sudačkoj nadoknadi (90+6), kojeg je u pogodak pretvorio Luka Modrić.

Važan igrač

“Luka je jako važan igrač za ovu momčad, on je to čitavo vrijeme. Drago mi je zbog njegovog gola, u 96. minuti je istrčao kontranapad zajedno s Valverdeom za taj pogodak. To znači da je u dobroj formi. Nikada ne računam s onime što se govori okolo. Modrić je bitan, i to pokazuje. Danas je odigrao veliku utakmicu. Modrić je uvijek Modrić”, rekao je Zinedine Zidane poslije utakmice.

“Pobjeda i gol. Dobar način za ulazak u novu godinu”; poručio je pak Modrić putem Instagrama.

Čestitke su mu stigle od brojnih sportaša poput Filipa Hrgovića, Ronaldovog prijatelja kickboksača Badr Harija i Marka Popovića, ali i brojnih navijača.

“Ti si vrh”, Volim te”, “Veliki Luka”, “Jesi li ti Usain Bolt ili Luka Modrić”, “Ti si moj omiljeni igrač svih vremena”…. Sve su mu to napisali fanovi na društvenim mrežama.