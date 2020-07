Luka je u Real stigao 2012. iz Tottenhama za 35 milijuna eura

Real Madrid je u četvrtak osvojio naslov prvaka Španjolske čime su Sergio Ramos i Marcelo stigli do svog 22. trofeja u dresu “Kraljevskog kluba” i korak su do klupskog rekorda. Sada im nedostaje tek jedna ‘kanta’ kako bi dostigli rekordera Francisca Genta koji je nosio dres Reala od 1953. do 1971. osvojivši čak 23 trofeja pri čemu 12 naslova španjolskog prvaka i šest Kupova prvaka.

Ramos je na Santiago Bernabeu stigao 2005. iz Seville za 27 milijuna eura što je tada bio španjolski rekord za braniča. U godinama koje su slijedile prometnuo se u jednog od ključnih igrača španjolskog velikana. Za Real je do sada upisao 649 nastupa postigavši čak 96 golova.

Po 22 trofeja

Marcelo je u Real stigao 2007. iz Fluminensea, a do sada je ubilježio 509 nastupa i postigao 38 golova. Obojica su su osvojila po 22 trofeja – četiri Lige prvaka, pet prvenstava, četiri klupska svjetska prvenstva, tri europska Superkupa, četiri španjolska Superkupa, te dva Kupa Kralja.

Iza njih je Manolo Sanchis sa 21 trofejem, Karim Benzema, Iker Casillas i Jose Antonio Camacho imaju po 19 trofeja, dok su Chendo i Raphael Varane osvojili po 18.

Među velikanima jednog od najvećih klubova svijeta nalazi se i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić sa 17 trofeja koliko ima i slavni Alfredo di Stefano.

Luka je u Real stigao 2012. iz Tottenhama za 35 milijuna eura i u osam godina osvojio je čak 17 trofeja.

Četiri puta je bio prvak Europe, ima i dva španjolska prvenstva, s Realom je četiri puta slavio i na klupskim svjetskim prvenstvima, osvojio je tri europska Superkupa, tri španjolska Superkupa, te jedan španjolski Kupa.

OSVAJAČI TROFEJA U REAL MADRIDU

23 – Francisco Gento

22 – Sergio Ramos, Marcelo

21 – Manolo Sanchis

19 – Karim Benzema, Iker Casillas, Jose Antonio Camacho

18 – Chendo, Raphael Varane

17 – LUKA MODRIĆ, Alfredo di Stefano…