U 29. minuti utakmice između Real Marida i Villarreala Casemiro je presjekao loptu na protivničkoj polovici nakon neopreznog odigravanja. Gurnuo ju je do Modrića koji je u idealnom trenutku proigrao Benzemu. Francuz nije imao težak posao – zabio je kroz noge Asenja za veliko vodstvo Madriđana.

DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON MODRIĆEVE ASISTENCIJE: ‘Brutalan je, ubija. Pa ovako nije igrao od Svjetskog prvenstva’

Kao što je objavila Opta, to je Vatrenom bila sedma asistencija ove sezone. To mu je svojevrstan rekord, jet nikada u jednoj sezonu u Španjolskoj, ali i Engleskoj, nije uspio namjestiti toliko golova u prvenstvu.

7 – @realmadriden's Luka Modrić has made seven assists in @LaLigaEN this season, his best ever return in a league campaign (LaLiga and Premier League). Amazing. pic.twitter.com/MUfdHYSI91

