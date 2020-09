Vatreni je dao svoja predviđanja oko toga što bi se moglo dogoditi s Barcom ode li im najveći igrač u povijesti

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak Real Madrida, Luka Modrić, smatra da Barcelona može biti uspješna i bez Lionela Messija. Za primjer je uzeo svoj klub koji je lani došao do naslova prvaka i pokazao da se može nositi s odlaskomCristiana Ronalda.

“Njegov odlazak bi bio ogroman gubitak. Kao i kad je Cristiano otišao. Međutim, ne treba razmišljati o prošlosti. To je nogomet i to se događa. Ako Messi ode to će biti ogroman gubitak za španjolsku ligu, ali moramo ići naprijed. Drugi igrači će postati zvijezde”, rekao je Modrić za AFP.

“Kada je Ronaldo otišao to se dogodilo. Život Real Madrida se nastavio bez njega i isto će biti s Barcelonom i La Ligom bez Messija”, poručio je Vatreni.

Dodao je i kako vjeruje da Real Može do trofeja u narednoj sezoni bez obzira na to što u momčadi imaju dosta starijih igrača. On sam će za nekoliko dana proslaviti 35. rođendan.

“Nemamo mladu momčad, ali imamo iskusnu. Imamo i mlade igrače, koji će biti sve bolji. Ne znam hoćemo li dovesti pojačanja, ali i ako momčad ostane ovakva, imamo dovoljno kvalitete. Pokazali smo to u La Ligi i znamo da možemo opet osvojiti prvestvo. Nakon pauze vratili smo se jako motivirani. Nedostajao nam je nogomet i pobjede. Puno smo radili. Milsim da smo bili fizički najspremnija momčad u ligi i zato smo je osvojili. Bio je to moj drugi naslov prvaka, ali želim ih još osvojiti”, završio je.

Momčad Zinedinea Zidane kreće u obranbu naslova 20. rujna na gostovanju kod Real Sociedada.