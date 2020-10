MODRIĆ ODIGRAO UTAKMICU ZA PAMĆENJE I RASPAMETIO NAVIJAČE: ‘Nitko drugi ne može tako igrati s 35 godina…’

Aktualni španjolski prvak Real Madrid u srijedu je na svojem terenu s 1:0 pobijedio Valladolid i stigao do druge ovosezonske pobjede.

MODRIĆ RASPAMETIO SVE U POBJEDI REALA, A NIJE ZABIO GOL NI ASISTIRAO: O ovom će se njegovom nastupu još dugo pričati

Realu je pobjedu donio Brazzilac Junior Vinicius, koji je u drugom dijelu zamijenio lošeg Luku Jovića, a u 65. minuti dao jedini gol na utakmici.

Kapetan hrvatske reprezentacije, 35-godišnji Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Real i bio jedan od najboljih igrača na terenu.

Modrić je u srijedu imao 92% točnih dodavanja, šest presječenih lopti, 10 osvojenih duela i četiri ključna dodavanja, a navijači nakon utakmice nisu skrivali koliko ih je hrvatski maestro oduševio.

Navijači su o Modriću nakon fenomenalne utakmice davali brojne komplimente, a neki od njih su:

“Modrić je savršen dokaz toga da je forma privremena, a klasa je trajna”

“Niti jedan drugi nogometaš nije igrao ovakav nogomet s 35 godina, samo Luka Modrić”

“Nema šanse da Modrić ima 35 godina, čovjek može trčati 180 minuta”

No other midfielder ever played this level of football at the age of 35. Only Luka Modric.

I BEG @realmadriden let LUKA MODRIC RETIRE AT THE CLUB.

Luka Modric is a perfect example of form is temporary, class is permanent.🔥 #RealMadridRealValladolid

No way luka modric is 35 years old. Man can run for 180 mins. #RealMadrid

Luka Modrić v Real Valladolid

☑90 touches

☑61 passes (92%)

☑4 Key passes

☑4/5 long balls

☑6/9 dribbles

☑10/14 ground duels

☑4 interceptions

35 years old and still ruling one of the biggest leagues in the world.

Put some respect to the Ballon D'Or winner's name. pic.twitter.com/MwYYTwKIAn

