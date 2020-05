Španjolska nogometna sezone će ponovno početi 20. lipnja nakon što je prekinuta zbog pandemije koronavirusa u ožujku i trebala bi završiti do kraja srpnja, izjavio je trener španjolskog prvoligaša Leganesa Javier Aguirre.

“Sada imamo datum početka za La Ligu, počinjemo 20. lipnja i službeno ćemo je završiti 26. srpnja. Odigrat ćemo 11 kola subotom, nedjeljom, srijedom i četvrtkom”, izjavio je Aguirre za meksički website Marca Claro.

“La Liga me upravo službeno obavijestila i vrlo sam sretan jer sada imamo raspored za naš trenažni program”.

"La Liga has just told me this officially and I’m very happy that we now have our training programme scheduled," #Leganes coach Javier Aguirre had said.#LaLiga #Spain #football #cornavirusoutbreak https://t.co/TLDqbEXanm

— India Today Sports (@ITGDsports) May 8, 2020