Francuski stručnjak i trener Real Madrida, Zinedine Zidane, otkrio je na konferenciji za novinare dan prije utakmice s Granadom što se događa s hrvatskim reprezentativcem Lukom Modrićem.

Veznjak je u nedjelju tijekom utakmice u baskijskom gradiću Eibaru postigao pogodak u 13. minuti za vodstvo Reala 2-0, a u 72. minuti je zatražio od trenera Zinedine Zidana zamjenu, jer je osjetio bolove u nozi.

U ponedjeljak je Marca objavila kako je preopteretio mišiće lijeve noge, zbog čega nije trenirao sa suigračima u trening centru Valdebebas. A u utorak je Zidane rekao kako je Vatreni zaradio udarac zbog čega će propustiti utakmicu ove srijede.

“Luka Modrić osjeća bolove i nije jutros trenirao. Nadamo se da je riječ o manjoj ozljedi. Kao i uvijek, nećemo riskirati. Nadam se da će nam se brzo priključiti”, poručio je Zidane.

🗣| Zidane: "We still don't know what Modrić has but it seems nothing serious. We hope to have him back next week." pic.twitter.com/OCFZHGv2Zc

— Madrid Xtra. (@XtraMadrid) December 22, 2020