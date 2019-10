MODRIĆ OTKRIO KOJI JE GOL PROMIJENIO EUROPSKI NOGOMET: Nakon toga više ništa nije bilo isto

Vatreni je u rekao da mu je Zlatna lopta kruna karijere

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić smatra da je pogodak Serija Ramosa u finalu Lige prvaka s Atleticom u Lisabonu 2014. promijenio povijest europskog nogometa. Izjavio je to u intervjuu za Club del Deportista. Prije toga, progovorio je o današnjem nogometu.

“Volio bih kada bi fokus bio samo na igri, ali to je danas nemoguće. Volim društvene mreže i koristim ih iz zabave, ali prvenstveno pokušavam biti nogometaš i to mi je najvažnije. Ali, znam da je ponekad dobro promijeniti fokus, a ne uvijek misliti samo o jednom”, kazao je Modrić.

Potom je rekao kako su u lanjske nagrade The Best i Zlatna lopta bile nagrade i za izvrsnu godinu i za sve ono što je pokazao tijekom karijere.

“Imao sam sreće i opet osvojio Ligu prvaka i onda sam s igrao u finalu Svjetskog prvenstva s Hrvatskom, što se ne može opisati riječima. Ne volim govoriti o sebi, ali igrao sam vrlo dobro te godine i ljudi su to prepoznali. Nije slučajno kada ti toliko ljudi da svoje glasove”, kazao je. Nakon toga progovorio je o Gartehu Balelu.

Hvali Balea

“Gareth i ja smo jako slični. Obojica smo vrlo sramežljivi i ponekad uopće ne pričamo puno. Gareth priča i razumije španjolski. Dobra je atmosfera u svlačionici, a Gareth se slaže dobro dobro u svlačionici najboljeg kluba na svijetu. Što se ponašanja tiče ono je vrlo uzorno i jako se dobro slažemo. Naravno, svatko uživa na svoj način, tako da to morate poštovati”, istaknuo je.

Upitan je i o promjeni svoje pozicije. Nekada je igrao desetku, ali već godinama hara iz dubine veznog reda. Ta se promjena pokaza ključnim trenutkom u njegovoj karijeri.

Promjena pozicije

“Harry Redknapp mi je prvi promijenio poziciju, a onda me izbornik Slaven Bilić u reprezentaciji još više povukao, na poziciju čistog veznjaka. Tu sam se počeo bolje osjećati i mogao sam više dati. Kada sam došao u Real Jose Mourinho me stavljao više prema naprijed, ali pri kraju sezone vratio me u sredinu. Možda se sjećate da je to počelo na onoj utakmici s Manchester Unitedom na Old Traffordu”, ispričao je Modrić

Za kraj mu je postavljeno pitanje o pogotku Sergija Ramosa u Lisabonu.

“Bi li se sve ono kasnije dogodilo da nije bilo tog gola? Teško je donositi takve zaključke. Ne znam. Možda je taj gol promijenio povijest europskog nogometa. Real je do tada već osvojio puno trofeja, ali nisu slavili u Ligi prvaka 12 godina. Taj je gol nešto promijenio, promijenio se mentalitet. Od tog trenutak postali smo sila u Europi i suparnici su nas se opet počeli bojali. To pokazuje koliko je mentalitet važan u nogometu. Ljudi su 12 godina pričali o La Decimi i to je postalo najvažnija stvar. Mourinho je bio u tri polufinala, bilo je teško probiti mentalnu barijeru. Kada smo izborili finale i slavili nakon tog gola pokazali smo snažan karakter i da nikada ne odustajemo. Još uvijek se naježim kad se tog sjetim”, završio je.