MODRIĆ O JEDNOJ OD NAJGORIH PROCJENA HR NOGOMETA: ‘Logično je da sam nakon toga postao dinamovac’

Vatreni je otkrio što misli o potezu zbog kojeg se u Hajduku hvataju za glavu.

Još kao dječak Luka Modrić želio je ostvariti svoj san i postati igrač Hajduka, klub za koji je navijao u vrijeme svojih nogometnih početaka. Međutim, na probi nije prošao pa odbijenica iz Splita glasi kao jedan od najvećih promašaja u povijesti hrvatskog nogometa. Što se zapravo tada dogodilo pojasnio je sam veznjak u razgovoru za Sportske novosti.

“Ne treba stvarati stalno fame o tome. Bio jesam na probi i ljudi su procijenili da tog trenutka nisam taj. Ni prvi ni zadnji. Ne može se odmah znati je li neki klinac može postati igrač ili ne. Zato to ne držim propustima. Bio sam kao dijete hajdukovac ali nije me obeshrabrilo što me nisu uzeli”, rekao ej Modrić i nastavio.

Uspio u Zagrebu

“Rekoh, treba biti uporan i vjerovati u sebe. Godinu kasnije išao sam u Dinamo, i tamo sam uspio. Logično je da sam postao dinamovac, jer me za taj klub vežu prekrasne godine odrastanja, sazrijevanja i profesionalnih dosega, uz mnoštvo sjajnih ljudi koje sam upoznao, stekao brojne prijatelje za cijeli život”, kazao je Modrić.

Nakon odlaska iz Hajduka pred njim je bio dug put preko Zrinjskog, Intera, Dinama, Tottenhama pa do najvećih uspjeha u karijeri s Real Madridom. S tim će klubom ovog tjedna krenuti po novu titulu.

Naime, nakon pobjede nad Rayom Vallecanom pred Realom je završnica Svjetskog klupskog prvenstva. U srijedu u 17.30 na rasporedu je polufinalni susret u kojem će europski prvak odmjeriti snage s Kashimom. Prođu li u finale (22.prosinca) tamo će igrati s boljim iz ogleda između River Platea i Al-Aina, kojeg vodi Zoran Mamić.