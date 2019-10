MODRIĆ POSLAO PORUKU ZIDANEU: Prokomentirao situaciju koja je podijelila Madrid i jasno rekao što misli o svemu

Uskoro ih čeka najteži izazov ove sezone

Riječi Luke Modrića nakon utakmice s Walesom odjeknule su kako Otokom tako i Španjolskom. Naime, poslije susreta je upitan da prokomentira situaciju oko Garetha Balea. Velšanin je ljetos bio na izlaznim vratima Real Madrida i Zinedine Zidane je javno rekao da mu ne treba. Sada su se pak pojavile nove glasine preko kojima bi u siječnju mogao preseliti na Old Trafford.

“On je fantastičan igrač i jako važan za našu momčad. Ove sezone to pokazuje. Nadam se da će ostati i ove i iduće sezone”, poručio je Modrić, čije izjave prenose The Sun i As.

Pokupili ozljede uoči El Clasica

Tijekom nedjeljnog ogleda obojica su pokupili neugodne udarce, što je zabrinulo navijače Reala jer se 26. listopada na igra prvi El Clasico sezone.

“Nismo se vidjeli jer sam se i ja ozlijedio. Nadam se da će sve biti u redu s obojicom. On je važan igrač za Real Madrid i nadam se da nije ništa ozbiljnije u pitanju i daje riječ samo o grčevima. Vidjet ćemo”, kazao je kapetan.

Osvrnuo se i na Ligu prvaka gdje Madriđanima ne ide najbolje. Osvojili su tek jedan bod u prve dvije utakmice.

“Natjecanje je tek počelo i imao još utakmica. Dovoljno smo dobri da prelomio ovaj loš početak i izbori drugi krug”, završio je.