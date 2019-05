MODRIĆ POKAZAO TENISKE VJEŠTINE: Nakon pregledane snimke zaključak je samo jedan – srećom pa je nogometaš!

View this post on Instagram

@lukamodric10 primio se reketa i loptice uoči sportskog spektakla Gem Set Hrvatska koji nas čeka 12. lipnja na zagrebačkoj Šalati – u organizaciji @marincilicfoundation. 👍🎾⚽️🇭🇷 #lukamodric #gemsethrvatska #marincilicfoundation #zagreb #salata