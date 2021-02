Vatreni oduševljava svakim dodirom lopte

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić ove sezone igra u fenomenalnoj formi. Formi koja ga je krasila čuvene 2018. kada je bio proglašen najboljim nogometašem na svijetu.

[VIDEO] PANTOMIMA S LUKOM MODRIĆEM: Možete li odgonetnuti što kapetan Vatrenih radi na ovoj snimci. Nije baš tako jednostavno

Pozornost privlači sa svakim dodirom lopte, a brojni stručnjaci i komentatori iz utakmice u utakmicu dive se njegovim vještinama te se čude kako je tako dobar i u 36. godini života. Sada nam je pak došla i snimka s treninga koja lijepo dočarava kakva je klasa kapetan vatrenih.

Games or trainings it doesn't matter, Modrić is always class🎩 pic.twitter.com/BNf76DpSwN — 𝐸𝓁𝑒✵ (@ModricEle) February 3, 2021

Sve do dovelo je do toga da mu je Real Madrid odlučio iskazati čast i ponuditi mu novi ugovor. Rijetko tko je u njegovim godinama to doživio u Madridu.

Zidane ga forsira

“Razgovaram s klubom i sve ide u dobrom smjeru. Zadovoljan sam kako se razvijaju stvari”, izjavio je nedavno.

Modrić je trenutno najstariji igrač u Real Madridu, a trener Zinedine Zidane ga od kraja listopada drži konstantno u udarnoj postavi. U posljednje vrijeme ga ne štedi kao na početku sezone.

“To je trenerova odluka. Nije potrebno tražiti druge razloge. Ovdje kada na nekoga dođe red da igra, taj daje sve od sebe”, napomenuo je hrvatski vezni igrač. Ove subote pred Modrićem i društvom novi je izazov u prvenstvu kada gostuju kod Huesce.