MODRIĆ OTVORIO DUŠU: Vatreni progovorio što bi poručio onom dječaku koji je proživio strahote rata

Modriću je to četvrto veliko priznanje ove godine.

Nakon što je postao prvi hrvatski nogometaš sa Zlatnom loptom Luka Modrić dao je intervjuu za France Football u kojem je progovorio o konkurenciji, Ronaldu, ali i prošlosti.

“Ovu noć spavat ću pokraj trofeja. Stavit ću ga uz krevet, a kasnije ću mu pronaći neko lijepo mjesto gdje ću ga držati”, kazao je.

“Svjetsko prvenstvo ili Zlatna lopta? Da mogu birati definitivno bih radije da sam osvojio SP. Uvijek govorim da su kolektivni trofeji najbitniji i uvijek bih individualnu nagradu mijenjao za Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom. No na nesreću, ne mogu. To je tako. Ovo je za mene velika nagrada, ali da mogu mijenjao bih jun za SP”, dodao je.

Potom se osvrnuo na Griezmann i Mbappea, koji nisu slavili u finalu SP-a protiv Hrvatske.

Hvali Mbappea

“Oni su sjajni igrači. Odlična je sezone iza njih. Siguran sam da su velike stvari pred njima, pogotovo pred Mbappeom koji je veliki talent. Velika je budućnost pred njim”, dodao je.

Upitan je potom je li ova nagrada njegova osveta.

“Ne vidim to na taj način. Sretan sam što su me ljudi prepoznali. Nagradili su me zbog sjajne godine. Zbog toga sam sretan. ovo definitivno nije za mene osveta”, izjavio je.

Nakon deset godina prekinuo je dominaciju Messija i Ronalda. Pitanje o bivšem suigraču nije moglo izostati.

“Kakav je osjećaj završiti ispred Cristiana Ronalda? Dugo ste s njim dijelili svlačionicu i on je uvijek bio zvijezda…”, sugerirao je novinar.

Poruka

“Nevjerojatan je osjećaj osvojiti Zlatnu loptu. Samo to. Ne zato jer sam završio ispred Ronalda. Ovo je prekrasan trofej. Ova godina za mene je bila fenomenalna u svim spektaklima, kolektivno i individualno. Ponavljam, zahvalan sam i ponosan što su ne ljudi prepoznali kao najboljeg na svijetu”; poručio je.

Za kraj je upitan što bi sada rekao malom Luki Modrić, koji je preživio strahote rata.

“Ne previše. Samo da ne brine. Borit ćeš se toliko puno da dođeš na ovu razinu, ali uspjet ćeš. Tvoj rad će ti se isplatiti. Jako sam ponosan….”, završio je.