MODRIĆ OTVORIO DUŠU PRESTIŽNOM ČASOPISU: ‘Uvijek su me okruživale takve priče, ali to me je samo učinilo jačim’

Vatreni je ove godine osvojio sve individualne nagrade.

Hrvatski nogometaš Luka Modrić izabran je GQ-ovog sportaša godine. Povodam toga dao je opširan intervju, koji će izaći u siječanjskom izdanju. Međutim, španjolski As prenio je dio razgovora s Vatrenim.

“Puno sam toga morao osvojiti da bih došao do ovoga. Gotovo mi je nezamislivo da sam osvojio tri Lige prvaka u nizu te da sam s malom zemljom poput Hrvatske ušao u finale Svjetskog prvenstva. Tek sada su neki shvatili da se nogomet ne svodi samo na golove”, kazao je veznjak.

Sve sam postigao

Otkrio je da se morao nositi sa skepticima još od djetinjstva i to ponajviše zbog svoje visine.

“Nikada nisam sumnjao u sebe. Nije bitno što drugi govore. Imao sam san i uvijek sam gledao prema naprijed. Nikada nisam sumnajo da ga neću ostvariti. Nitko mi nije dao ništa. Sve sam postigao napornim radom”, rekao je.

Modric GQ kapağında 70-80lerin F1 pilotu havasıyla çıkmış. Muazzam be. pic.twitter.com/RLfveWgG34 — 🇪🇸 Berker Yıldırım 🇪🇸 (@BerkerYildirim) December 21, 2018

Stalno sumnjali u njega

“Kad sam bio mlad otišao sam na posudbu u BiH. Svi su bili uvjereni da neću uspjet. Kasnije sam otišao na posudbu u jedan hrvatski klub, a godinu i pol kasnije došao sam u najbolji klub u zemlji, Dinamo Zagreb. I opet sam morao slušati kako ljudi govore da neću uspjeti na toj razini. Sumnjali su u mene i kad sam došao u Englesku i počeo igrati za reprezentaciju”, dodao je i nastavio.

“Sve me je to učinilo jačim. Zahvaljujući samopouzdanju i vjeri u sebe kao i podršci bliskih ljudi dospio sam do najboljeg kluba na svijetu. Iako sam danas tu gdje jesam u Madridu, ljudi nisu vjerovali u mene. To je sastavni dio mog života. Oduvijek sam okružen sumnjom i ljudima koji govore da neću doći na vrh”, završio je.