MODRIĆ OTVORIO DUŠU NAKON ŠTO JE DOZNAO DA NIJE NOMINIRAN ZA ZLATNU LOPTU: ‘Kad sam to čuo, počeo sam plakati’

Hrvat ove godine nije uspio doći na listu najboljih

France Football objavio je imena nominiranih za nagradu Zlatna lopta za najboljeg nogometaša Europe, a među njima nema hrvatskog nogometaša Luke Modrića koji ju je osvojio prošle godine.

On je tako postao prvi nogometaš, koji nakon osvajanja godinu poslije nominiran za Zlatnu loptu.

France Football objasnio je i zašto nije uvrstio Modrića među 30 nominiranih za Zlatnu loptu ove godine o čemu više možete pročitati – OVDJE.

U međuvremenu, hrvatski kapetan prisjetio se trenutka kada je lani doznao da će dobiti prestižnu nagradu.

Opisao trenutak

“Bio sam u Londonu sa suprugom. U tom trenutku smo bili u hotelskoj sobi. Telefon mi je zazvonio, ali se nisam javio. Rekao sam supruzi da me je zvao direktor France Footballa te sam je pitao što da napravim. Kad sam vidio poziv bio sam jako nervozan pa nisam želio žuriti nego sam pripremio govor. Onda me je opet nazvao i rekao mi da sam dobitnik nagrade. Nisam vjerovao što se događa, ali bio je to nevjerojatan osjećaj i počeo sam plakati. Nikada neću zaboraviti taj trenutak”, ispričao je Modrić za France Football.

🚨 Luka Modric est le premier Ballon d'Or de l'histoire à ne pas être candidat à sa propre succession, depuis que le jury établit une liste de finalistes !https://t.co/YM9GpMnN7T pic.twitter.com/mYT6o8xD1r — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 22, 2019

Držao je kraj TV-a

“Zlatnu loptu sam stavio na moju policu s trofejima, ravno u sredinu. Prvo mi je bila u sobi pokraj TV-a. Želio sam je gledati dok ležim i kad se probudim kako bih shvatio da to nije bio samo san. Poslije sam je premjestio u sobu s ostalim trofejima. Raščistio sam policu da se taj trofej ističe i svako jutro kada idem na trening je ga gledam. Zbog toga osjećam bolje”, kazao je Modrić.

Dodao je i kako mu se život nije bitno promijenio otkako je osvojio prestižnu nagradu.

“Nastojim biti isti kao i prije. Nisam u 33. godini pokušavao biti nešto što nisam. Sve što sam radio ranije nastavio sam i poslije. Možda drugi ljudi malo drugačije gledaju na mene. Pretpostavljam da ih to impresionira. U svakom slučaju Zlatna lopta označava status. Pogledajte tko ju je sve osvajao. Ponosan sam što sam dio tog prestižnog društva”, završio je.

Ova se nagrada tradicionalno dodjeljuje od 1956. a na temelju izvedbi i igre nogometaša u kalendarskoj godini, a ne u prošloj nogometnoj sezoni. Prvu Zlatnu loptu 1956. godine je osvojio Englez Stanley Mathews, a posljednji dobitnik bio je kapetan hrvatske reprezentacije.

Luka Modric's emotional reaction when he discovers his Ballon d'Or #ballondor Congrats @lukamodric10 for this amazing year 👏 pic.twitter.com/JFewApQTd4 — #BallondOr (@francefootball) December 4, 2018

Dodjela nagrada bit će održana 2. prosinca. Za osvajača i osvajačicu Zlatne lopte te najboljeg vratara glasovat će novinari specijalizirani za muški i ženski nogomet, dok će nagradu najboljem mladom igraču svojim glasovima dodijeliti bivši osvajači Zlatne lopte.