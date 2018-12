MODRIĆ OTVORIO DUŠU: Govorio o Bobanu, Petroviću, Jordanu…:’Jednu sam njegovu rečenicu spremio u mobitel i čitao je svaki dan’

Uoči dodjele Zlatne lopte Vatreni je dao intervju za poznati sportski tjednik.

Najbolji nogometaš svijeta u 2018. godini Luka Modrić dao je opširan intervju za France Football. U njemu je govorio o svojoj karijeri te je otkrio i neke detalje koje javnost do sada nije znala. Prisjetio te kako svog prvog pojedinačnog trofeja od prije 15-ak godina dok je bio na posudbi u mostarskom Zrinjskom kada su ga navijači proglasili najboljim igračem momčadi.

“Bio sam jako mlad i to je bila moja prva individualna nagrada”, kazao je Modrić.

Poručio je potom kako nikada nije posumnjao u sebe pa ni onda kad ga je Hajduk odbio još dok je bio dječak, a potom i kad ga Arsene Wenger nije htio u Arsenalu.

Odbijanje Hajduka i Arsenala

“S 18 godina nisam mislio da ću doći na ovu razinu, iako sam sanjao da ću igrati u velikim klubovima. Hajduk me nije htio iz raznih razloga, a Wengerovo odbijanje doživio sam kao još jednu prepreku za prevladavanje i želju da svim tim ljudima pokažem da su pogriješili”, dodao je.

Istaknuo je i kako nije smatrao da mu je njegova visina problem, uz napomenu da su to možda drugi mislili. Poručio je da mu je iskustvo igranja u BiH jako pomoglo jer je u to vrijeme ta liga bila fizički dosta zahtjevna.

“Snažniji sam nego što mnogi misle i moji suparnici to znaju. Zašto ne koristim češće šut? Uvijek prvo mislim kako dodati suigraču koji je dobro postavljen. To je temelj moje igre. Puno me trenera tražilo da češće pucam, ali za mene je momčad na prvom mjestu. Više uživam u tome”, kazao je.

Voli košarku

Rekao i kako smatra da bi u košarci sigurno bio vrhunski bez obzira na svoju visinu.

“Mogao sam biti dobar razigravač. Ja sam iz Zadra, grada košarke. Velikani poput Krešimira Ćosića i Pina Gjergja potekli su iz KK Zadra. Često je igram. U kampu se natječemo u šutiranju, a ja uvijek pobjeđujem. Najbolji sam poslije Dražena Petrovića”, rekao je Modrić u šali.

Potom je izjavio da je za njega Michael Jordan najbolji košarkaš u povijesti pa je progovorio o njegovom utjecaju na njega.

“Izjavio je nešto što je toliko utjecalo na mene da sam tu rečenicu imao spremljenu u mobitelu kako bih je pročitao svaki dan: ‘Svaki put kada padneš na zemlju, ponovno ustaješ’. Jordan se nikada nije bojao neuspjeha”, kazao je najbolji nogometaš svijeta.

Boban uzor

Modrić je više puta rekao kako mu je jedini uzor bio Zvonimir Boban.

“Moj jedini idol kao igrač i osoba je Zvonimir Boban. Imao sam 13 godina kada je odveo Hrvatsku do polufinala SP-a 1998. I tada smo izgubli od Francuske. Boban mi je bio inspiracija. Jednom prilikom dok sam prolazio teško razdoblje u Tottenhamu stigla mi je poruka: ‘Nazovi me ako želiš. Zvone’. Mislio sam da se netko od mojih prijatelja šali, ali sam nazvao zaista je bio Boban. Taj me naš razgovor osvježio psihološki jer je došao od nekoga kome sam se divio, impresionirala me njegova igračka prošlost i jednostavnost”, istaknuo je.

“Htio sam igrati kao on, biti lider na terenu, ključ u veznom redu, koji povezuje obranu i napad. Poput quarterbacka u američkom nogometu”, kazao je te je otkrio da voli američki nogomet te da navija za New England Patriotse. Na napomenu da tamo nema Hrvata odgovorio je da trener Bill Belichick hrvatskih korijena.

Nadalje, dodao je da voli sportove u kojima su Hrvati uspješni i da je veliki obožavatelj Marina Čilića, kao i ranije Gorana Ivaniševića.

Dan u Madridu

Opisao je i kako izgleda jedan njegov običan dan u Madirud.

“Rano ustajem, vozim djecu u školu pa ručam u Realovu trening kampu. Dosta kasno odlazim iz Valdebebasa. Onda odem po djecu, poslije se kući igramo, sa suprugom pogledam neki film, a ponekad popijemo čašu vina iz našeg vinskog podruma”, rekao je Modrić.

Na konstataciju da nije pretjerano aktivan na društvenim mrežama za razliku od drugih sportaša odgovorio je da ima profil na Instagramu, ali da objavljuje samo nogometne fotografije i važne stvari poslije velikih utakmica ili osvajanja naslova.