MODRIĆ OTKRIO KAKO JE MESSI IZDAO RAKITIĆA? Španjolski tabloid objavio što se stvarno događa u Barci

Kupovina Frenkieja de Jonga i dobra forma Arthura ugrozile su poziciju Vatrenog

Sudbina Ivana Rakitića u Barceloni jedna je od udarnih vijesti u španjolskim medijima. Otkako se vratio sa Svjetskog prvenstva i odbio izdašnu ponudi PSG-a veznjak je očekivao da će mu klub ponuditi novi poboljšani ugovor kao nagradu. No to se do sada nije dogodilo, a pitanje je i hoće li.

Na cijelu situaciju osvrnuo se tabloid Diario Gol, koji je iznio i neke pikanterije. Ne navodeći izvor, tvrde da se Rakitić požalio Luki Modriću što je Vatreni navodno prenio suigračima u Realu. Sukladno tome, dalo bi se zaključiti da se onda netko od njih izlajao medijima.

Nije maknuo prstom

A ono što se tvrdi je da je priča tiče ponašanja Lionela Messija. Pišu da je Argentinac izdao Rakitića, odnosno da je Vatrenog jako pogodilo što najbolji igrač Barcelone nije reagirao. Poznato je koliki utjecaj Messi ima na kreiranje klupske politike, ali navodno nije ništa napravio kako bi pomogao Rakitiću da karijeru završi na Cam Nou.

Ističe se da se to ne može osjetiti u njihovim odnosima, ali da se može reći da se Rakitić osjeća izdano. Također, Diario Gol piše da i Jordi Alba prolazi istu stvar. Iako su dobri prijatelji Messi je navodno uvjerenja da postoje bolje opcije za njega i Barcelonu kako na tržištu tako i u klubu.

Žele ga prodati?

Španjolci otkrivaju i kako čelnici katalonskog diva ne bi imali ništa protiv zaraditi 75 milijuna eura na 30-godišnjaku. Poznato je da financije nisu baš najbolje jer obnova stadiona pritišće blagajnu. Također, opteretio ju je i dolazak Frenkieja de Jonga, veznjaka sličnih nogometnih vještina kao Rakitić. Nizozemac bi uz Arthura i igrače iz La Masije u budućnosti trebao dirigirati veznim redom. To je klupski plan, a u njemu nema mjesta za sentimente u Rakitićevu slučaju, jedino za biznis, pišu Španjolci. Tekst se zaključuje riječima da će se sve znati do ljeta.