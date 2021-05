MODRIĆ OSTAJE BEZ OMILJENOG MU TRENERA: Zinedine Zidane na kraju sezone preuzima vruću klupu posrnulog velikana

Talijanski mediji već sada tvrde da znaju tko će Pirla i naslijediti, a moramo priznati da je navodni novi trener Juventusa pravo iznenađenje

Prema svemu sudeći Juventus bi na kraju sezone trebao udijeliti otkaz sadašnjem treneru Andreji Pirlu nakon što ovaj nije uspio obraniti naslov prvaka Italije i nakon što je vrlo rano ispao iz Lige prvaka.

No, talijanski mediji već sada tvrde da znaju tko će Pirla i naslijediti, a moramo priznati da je navodni novi trener Juventusa pravo iznenađenje. Nagađalo se kako će to biti Max Allegri ili čak Antonio Conte, sadašnji trener Intera, ali mediji tvrde kako predsjednik Andrea Agnelli želi na mjestu trenera Zinedine Zidanea, a ako on ne dođe, sljedeća želja je Gennaro Gattuso, koji na kraju sezone vrlo vjerojatno napušta Napoli.

Zidane je, inače, velika Agnellijeva želja, a kako stvari nisu baš najbolje u Real Madridu, jer klub je ispao iz Lige prvaka i pitanje je hoće li osvojiti naslov prvaka Španjolske, Juventus tu vidi priliku za dovođenje legendarnog Francuza.

Isto tako, već se neko vrijeme spominje i moguća promjena trener u Realu ovoga ljeta, pogotovo ako Zidane ne osvoji niti jedan važan trofej, a to bi onda značilo da Luka Modrić ostaje bez omiljenog trenera koji je posljednjih godina gradio igru upravo na Hrvatu.