MODRIĆ ODRADIO VELIKI INTERVJU ZA FIFA-U: Kapetan Vatrenih otkrio zašto se Hrvatska toliko muči i do kad planira igrati za reprezentaciju

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, odigrao je u subotu, na utakmici protiv Cipra (1:0), svoju 135. utakmicu u dresu reprezentacije i tako je srušio rekord Darija Srne.

Modrić je tim povodom dao veliki intervju za službenu FIFA-inu stranicu u kojem je govorio o svojim ciljevima s reprezentacijom i klubom, kao i lošem startu Hrvatske na početku kvalifikacija za SP 2022.

Kako se osjećate kao igrač s najviše nastupa za Hrvatsku?

“Osjećam se sjajno, sretan sam i ponosan. Velika je čast srušiti takav rekord, iako nisam o njemu puno razmišljao. Drugi ciljevi s reprezentacijom su mi važniji. Međutim, kako sam se približavao ovoj brojci, želio sam doći na vrh. Na sreću, uspio sam”.

Hoće li vam ovogodišnji Euro biti posljednje veliko natjecanje?

Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon Eura. Hrvatska mora biti snažna kao momčad jer imamo tešku skupinu. Unatoč nekim odlascima, vjerujem da imamo kvalitetu u momčadi i da možemo igrati značajnu ulogu. Teško je bilo što obećavati, ali na Euro idemo ambiciozni i puni nade, sa željom da opravdamo visoku reputaciju koju smo zaradili. Želimo predstavljati hrvatski nogomet onako kako to zaslužuje.

Jeste li zadovoljni karijerom ili vam još nešto nedostaje?

Bez obzira na prijašnja dostignuća, s klubovima i s reprezentacijom, uvijek želiš više. Kad osvojiš trofej ili postigneš nešto veliko, želiš to ponoviti. Dok god igram, imat ću ciljeve i ambicije. S Hrvatskom želim još jedan velik uspjeh, a na klupskoj sceni želim se boriti za trofeje dok god imam priliku. Tako se pripremam, tako radim i vidjet ćemo koliko će sve to trajati.

Jeste li razočarani igrom Hrvatske na početku kvalifikacija za SP 2022., s obzirom na to da ste viceprvaci svijeta?

Hrvatska nije ove kvalifikacije započela na najbolji mogući način, gledajući i izvedbe i ishode. Teže je igrati nakon uspjeha na Svjetskom prvenstvu jer su svi motiviraniji protiv nas, a mi moramo zadržati visoku razinu igre iz Rusije. Početak nije bio savršen, ali završetak je bitan. Uvjeren sam da smo najkvalitetniji u skupini i da ćemo tijekom kvalifikacija to dokazati.

Legende o Modriću

Priložili su iz FIFA-e i nekoliko izjava drugih nogometnih legendi o Modriću.

Casemiro: Modrić je skoro na Zidaneovoj razini, a Zidane je bio jedan od najboljih svih vremena. Oni vide stvari koje mi ne vidimo ni na snimkama.

Ivan Rakitić: Čini se kao da su on i Iniesta došli s drugog planeta igrati nogomet s nama smrtnicima. Obojica su među najboljima svih vremena na svojim pozicijama.

Kaka: Zbog Luke to izgleda lako, ali vjerujte mi – vrlo, vrlo je teško igrati takav nogomet. A on igra kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Kao da pleše.

Jamie Redknapp: Kad vam je momčad u problemima, nema boljeg igrača da se nosi s pritiskom. Modrić je uvijek spreman primiti loptu, čuvati je i smiriti utakmicu. To je odlika hrabrog igrača.

Robert Prosinečki: Ne postoji način gledanja na Luku Modrića prema kojem ne zaslužuje titulu najboljeg Hrvata u povijesti.