Hrvat je po tko zna koji put pokazao da mu godine nisu nikakav problem

U derbiju 11. kola Primere Real Madrid je sretno slavio kod Seville s 1-0 autogolom domaćeg vratara Bona u 55. minuti. Luka Modrić i Ivan Rakitić bili su u početnim postavama, a Rakitić je izašao u 64. minuti.

ZIDANE NAPOKON MOŽE ODAHNUTI: Real slavio na teškom gostovanju, Modrić bolji od Rakitića u velikom okršaju u Sevilli

Luka Modrić odigrao je još jednu maestralnu utakmicu. o tome najbolje govore pohvale madridske Marce i As-a, ali i brojne reakcije na društvenim mrežama idu mu u prilog. Hrvat je bio igrač utakmice. Marca piše kako je kapetan Vatrenih jedina dobra vijest u ovom lošem razdoblju Real Madrida.

As se osvrnuo na činjenicu da mu na kraju se zone ističe ugovor te dodaju kako bi da se samo računaju njegove predstave trebao dobiti doživotni ugovor, odnosno da ostane do kad on hoće.

Reakcije s Twittera

“Nikada nisam vidio smirenijeg igrača od Modrića. Kakav mađioničar”,

“Bio je sjajan.”

Never seen a more calm player than modric. What a magician 🔥🔥🔥 — GOATzard (@ThroneHunter) December 5, 2020

OFFICIAL: Luka Modric named the MOTM vs Sevilla. 💪🇭🇷 — Madrid Xtra. (@XtraMadrid) December 5, 2020

Modric no doubt!

He was literally amazing today! — Juairia Mahmuda (@__muggleborn__) December 5, 2020

If you don't think Luka Modric has been Real Madrid's best player this season, you need to seriously question your football knowledge. — A V (@vyasensio) December 5, 2020

Two players who for me have been at their best. Kroos and Modric, our midfield maestros have simply been too good week in week out. https://t.co/5SOZJqG4li — Nithanth (@rnithanth) December 5, 2020