MODRIĆ ODGOVORIO LAJAVOM FRANCUZU: ‘Ne volim govoriti na taj način, za mene je važna samo jedna stvar’

Za manje od dva mjeseca bit će dodiljena najprestižnija nogometna nagrada.

Francuski napadač Antoine Griezmann tjednima uporno ponavlja kako bi netko od njegovih reprezentativnih kolega trebao dobiti Zlatnu loptu, a ne Luka Modrić, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ili netko drugi.

“Tu nagradu uvijek su dobivali najbolji od najboljih i zato mislim da samo Francuz ove godine mora dobiti Zlatnu loptu. Prvaci smo svijeta i logično je da igrač iz najbolje ekipe na svijetu bude najbolji na svijetu”, izjavio je nedavno u intervjuu za France Football, ugledno izdanje u čijoj se organizaciji i dodjeljuje najprestižnija nogometna nagrada.

Griezmann najbolji Francuz

Kapetan hrvatske izabrane vrste glasi kao glavni kandidat za Zlatnu loptu. Razlog tomu je što se poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je proglašen najboljim igrače, već okitio Uefinom i Fifinom nagradom. On je sada u velikom intervjuu za France Football dao svojevrstan odgovor Griezmannu.

“Od tri nominirana Francuza, Varanea, Mbappea i Griezmanna, mislim da posljednji od njih najviše zaslužuje nagradu zbog svega što je postigao ove godine”, rekao je Modrić. Francuz je govorio i koliko mu znači ta nagrada.

“Ušao bih u povijest Atletica kada bi ju osvojio. To bi mi bio san i učinilo bi me ponosnim. To želim i tome težim. Jako sam ambiciozan i uvijek želim više”, kazao je.

Modrić pak ne želi ići toliko daleko.

Divi se Mbappeu

“Ne volim pričati na taj način i govoriti: Da, ja zaslužujem Zlatnu loptu. Za mene je najvažnije da i dalje igram kao posljednjih mjeseci. Ova godina je nesumnjivo bila moja najbolja u karijeri. Međutim, nećete me natjerati da kažem: Ja bih trebao dobiti nagradu”, kazao je kapetan.

Nekoliko riječi posvetio Kylianu Mbappeu, po mnogima buduću Zlatnu loptu.

“Mbappe je vrhunski talent koji puno obećava. Već je pokazao što može. Zaista je poseban”, smatra veznjak Reala.

Dodjela Zlatne lopte na rasporedu je 3. prosinca.