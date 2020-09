MODRIĆ NAJAVIO VELIKE STVARI S REAL MADRIDOM U SLJEDEĆOJ SEZONI: Ali i poslao je i jedno upozorenje; ‘Ne znam što će biti s tim…’

Modrić se nalazi u Madridu gdje se s Realom priprema za nadolazeću sezonu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji će za tjedan dana napuniti 35 godina, rekao je u četvrtak kako je protekle sezone dva puta bio ozlijeđen što ga je udaljilo od terena no kako se sada osjeća “dobro, u formi i motivirano”.

“Imao sam dvije ozljede koje su me pomalo bile udaljile s terena protekle sezone pa su drugi igrači iskoristili to vrijeme… Možda sada trener Zidane to vidi drugačije. Nije mi bilo lako no nisam se predavao pa sam na kraju opet zaigrao. Sada se osjećam dobro, u formi i motiviran”, izjavio je Modrić u intervjuu francuskoj novinskoj agenciji AFP.

Kapetan nije s reprezentacijom

Modrić se nije priključio reprezentaciji Hrvatske koju u subotu očekuje utakmica protiv europskog prvaka Portugala, a onda u utorak i svjetskog prvaka Francuske u Ligi nacija. Nalazi se u Madridu gdje se s Real Madridom priprema za nadolazeću sezonu. Prošle godine se u rujnu i listopadu bio ozlijedio tijekom utakmica za Hrvatsku pa je privremeno bio izgubio mjesto u udarnoj postavi u Real Madridu što je tada bio iskoristio 22-godišnji Federico Valverde. Klubu također nije bilo drago što nije mogao računati na osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine.

Modrić je najstariji igrač u svlačonici Real Madrida s ugovorm na još godinu dana, do 30. lipnja 2021.

“Ne znam što će biti, hoćemo li kupovati igrače ili nećemo, ali mislim da ova momčad, kakva je sada, ima puno kvalitete i snage za boriti se za sve trofeje u nadolazećoj sezoni. Istina je da nemamo mladu momčad, ali imamo iskustvo. Imamo i neke mlade igrače koji će napredovati. Dovoljno smo kvalitetni što smo pokazali u prvenstvu a to možemo ponoviti i ove sezone”, dodao je.

Furiozna završnica

Real Madrid je nakon pauze zbog koronavirusa zaredao s deset pobjeda u nizu tijekom lipnja i srpnja te pretekao Barcelonu osvojivši naslov.

“Tijekom pauze smo naporno vježbali pa se vratili jako motivirani. Vjerovali smo da smo fizički najbolje pripremljena momčad u ligi a zbog toga smo i pobijedili. Iznenadili smo nogometni svijet, posebno nizom pobjeda. Bilo je to moje drugo osvojeno španjolsko prvenstvo te ih želim još osvojiti”, napomenuo je.

Prošle sezone je nastupio u 40 utakmica, upisavši osam asistencija i zabivši pet golova.

Baleova neizvjesna budućnost

U Real Madridu zasad nema transfera, a najveća je nepoznanica što će biti s Garethom Baleom, 31-godišnji ofenzivnim reprezentativcem Walesa. Jedan je od najskupljih igrača, s visokom plaćom, a Zinedine Zidane ga ne stavlja u igru.

“Gareth je veliki, doista veliki igrač”, napomenuo je Modrić koji s njime dijeli svlačionicu zadnjih sedam godina, te kojeg poznaje još iz londonskog Tottenhama. “On uvijek ima moju podršku ali mora odlučiti što je najbolje za njega i što sada želi učiniti sa svojom karijerom. Nije imao laku sezonu. Sada bi se, možda, trebao vratiti na svoju najbolju razinu. Možda se boriti ili… Vidjet ćemo što će biti s njim”, kazala je “desetka” Real Madrida.

Upitan o mogućem odlasku Lionela Messija iz Barcelone Modrić je rekao:

“To bi bio veliki gubitak za prestiž La Lige kao što je bio i odlazak Cristiana Ronalda. Ne možete uvijek gledati u prošlost, ovo je nogomet, ali Messijev odlazak bi bio veliki udarac za La Ligu”, zaključio je Modrić.