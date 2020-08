Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić propustit će otvaranje Lige nacija početkom rujna kada će “vatreni” gostovati u Portugalu (5. rujna) i Francuskoj (8. rujna), objavio je u četvrtak Hrvatski nogometni savez.

Dan nakon što je potvrđena ta vijest, španjolski AS objavio je da se 34-godišnji Modrić odlučio na taj potez jer se želi što bolje pripremiti za nadolazeću sezonu sa svojim klubom Real Madridom jer bi mu ona mogla biti posljednja s Kraljevskim klubom.

Stoga se Modrić odmah nakon odmora vratio u Madrid i počeo s treninzima kako bi u najboljem mogućem stanju otišao na pripreme i tako se dokazao treneru Zinedineu Zidaneu.

“Modriću je važnije da se dokaže Zidaneu nego Daliću jer s Realom ulazi u zadnju ugovora i još nitko nije razgovarao s njim oko produljenja. Njemu je u interesu što prije produžiti ugovor s Realom jer želi odigrati sezonu 2021./2022. na vrhunskoj razini i u najboljoj formi s 36 godina otići na Svjetsko prvenstvo u Kataru”, piše AS.

Osim Modrića, na otvaranju Lige nacije neće biti ni dokapetana Hrvatske Ivana Rakitića koji je na korak do odlaska iz svoje Barcelone.

Osim Modrića i Rakitića, rujansku akciju zbog bolesti propustit će i stoper Wolfsburga Marin Pongračić, koji je trebao debitirati za najbolju hrvatsku vrstu.

