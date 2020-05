Hrvatski reprezentativac ima koš godinu dana ugovora

Prošlo je točno 22 godine otkako je Predrag Mijatović zabio protiv Juventusa za sedmi Reaolov naslov prvaka Europe i prvi nakon 1966. Tim povodom Crnogorac je dao veliki intervju za Marcu te je iskoristio priliku i dao savjet vodstvu luba.

“Real mora misliti na budućnost, ali navijači ne smiju zaboraviti što je ovom klubu donijela stara garda predvođena Modrićem i Sergijom Ramosom. Svaka čast mlađim igračima, onima koji dolaze, ali oni se još ne mogu uspoređivati s ovim legendama. Za Real je idealno da momčad sastavi od kombinacije mladih i iskusnih igrača. Ne može se momčad za budućnost graditi samo na mladima. To je greška. Morate pored mladih imati igrače poput Ramosa i Modrića”, rekao je. Osvrnuo se prije toga i na pobjednički pogodak Juventusu.

“To mi je najvažniji gol u karijeri. Jako sam vezan za tu uspomenu. Svi klinci sanjaju o utakmicama kakvu sam ja doživio u Amsterdamu. Moja karijera bi bila drugačija da se to. nije dogodilo”, poručio je.

⚽️🏆 Mijatovic: "Un Real Madrid solo de jóvenes y sin Ramos y Modric es una equivocación" ⚪️7⃣ 22 años después de ser el héroe de La Séptima en Ámsterdamhttps://t.co/7bnQITCNN3 — Radio MARCA (@RadioMARCA) May 20, 2020

Pohvalio ga i Redondo

Nedavno je, inače, sličnu stvar o Modriću rekla još jedna legenda kluba – Fernando Redondo (50), koji je na poziciji veznog igrača nastupao za Real Madrid od 1994. do 2000. godine.

“Modrić je drugačiji igrač, stvara razliku na terenu. Potrebno ga je čuvati jer nastavlja biti jako važan za sadašnji Real Madrid“, izjavio je Redondo u razgovoru za novine AS.

Vatreni ima ugovor do 30. lipnja 2021. godine, ali još uvijek nije poznato hoće li ga odraditi do kraja. Njegova minutaža u momčadi Zinedinea Zidanea lagano je u padu, a dogodine bi još više mogao izgubiti na značaju. No, navodno ga to neće zaustaviti da odradi ugovor do kraja i dostojanstveno oprosti se od kluba i navijača.