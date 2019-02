MODRIĆ IZNENADIO ROONEYA: Englez nahvalio Lukine nogometne vještine i priznao nešto što se neće svidjeti Vatrenom

Legendarni napadač otkrio je kome bi išao njegov glas za Zlatnu loptu

Najbolji strijelac Manchester Uniteda i engleske reprezentacije u povijesti Wayne Rooney priznao je da je iznenađen odlukom Francea Footballa da dodijeli Luki Modriću Zlatnu Loptu te da bi on svoj glas dao Cristianu Ronaldu. Međutim, slavni napadač nahvalio je hrvatskog kapetana te je otkrio kako je bilo igrati protiv njega.

“Luka Modrić je fantastičan igrač. Sjajan je dodavač i fantastično se kreće s loptom. Zapravo, ne izgleda na oko brz, ali kad igrate protiv njega klizi pored suparnika. Odličan je igrač i ostvario je sjajnu karijeru”, rekao je Rooney za DAZN.

Glas Ronaldu

“Ne mislim da je najbolji nogometaš na svijetu, ali mislim da je zaslužio to priznanje za prošlu godinu. Bio je sjajan u Real Madridu te je kao kapetan s reprezentacijom došao do velikog uspjeha. Međutim, da su glasovali igrači, ja bih svoj glas dao Ronaldu, ali ne želim ništa uzeti Modriću. On ju je osvojio, tako da ju je zaslužio, poručio je.

Rekao je ovom prilikom i kako Modrić nije bio karizmatičan kao neki drugi veznjaci dok je igrao za Tottenham.

“Nije bio veznjak za kojeg bi prije utakmice pomislili: ‘O, ne, igramo protiv Luke Modrića’. Nije poput Patricka Viere ili Roya Keanea. On je drugačiji tip igrača. Ali, njegove vještine, dodavanja, šut s obje noge….Kao što sam već rekao, uzme loptu i klizi, stvara prilike. Fantastičan je igrač”, završio je Rooney.