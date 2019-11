MODRIĆ ISPRIČAO ŠTO SE DOGAĐALO NA POLUVREMENU U SVLAČIONICI I KAKAV JE DOGOVOR PAO: ‘Razgovarali smo izbornik i ja…’

Hrvatskoj će to biti šesti nastup na europskim prvenstvima, a peti zaredom

Hrvatski nogometaši osigurali su nastup na EURU 2020 pobijedivši u dvoboju kvalifikacijske skupine E u Rijeci Slovačku s 3-1 (0-1).

JE LI MODRIĆ ODIGRAO SVOJU POSLJEDNJU UTAKMICU U HRVATSKOJ? Da, kapetana vjerojatno više nećemo gledati

Slovaci su na Rujevici poveli golom Roberta Boženika (32), ali je Hrvatska u drugom poluvremenu uspjela preokrenuti i slaviti pogocima Nikole Vlašića (56), Brune Petkovića (60) i Ivana Perišića (74).

“Bilo je veliko slavlje, sretni smo što smo ostvarili plasman na Euro i to sad treba proslaviti i uživati u ovih sedam-osam mjeseci koji preostaju do Eura”, izjavio je Modrić nakon utakmice.

Kako je kreiran preokret?

“Znali smo da će biti teška i potpuno drugačija utakmica od one koja je bila u Slovačkoj, pripremali smo se na to. Bili smo mi dobri i u prvom poluvremenu gdje smo bili u rezultatskom minusu, ali nismo gubili glavu, ostali smo mirni, nastavili igrati našu igru i okrunili to s tri pogotka u drugom poluvremenu”, dodao je. Upitan je je li na poluvremenu posebno motivirao igrače.

“Ne, normalno kao i uvijek. Razgovarali smo izbornik i ja i svi suigrači, bodrili jedni druge, rekli da ostanemo mirni i nastavimo igrati kao u prvom poluvremenu i pokušati svaki pojedinac dati malo više i da će sigurno doći golovi. Tako je i bilo”, otkrio je kapetan. Ova utakmica pokazala je da Hrvatska ne mora brinuti za budućnost.

“Definitivno su ovi pokazali da su s pravom tu, da se na njih može računati i da su budućnost hrvatskog nogometa i reprezentacije”, završio je.