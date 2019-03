MODRIĆ I RAKITIĆ NISU IMALI ŠANSE PROTIV ŠUKERA: Veznjaci i šef HNS postigli dogovor oko podjele premija

Izbore li Vatreni plasman an EURO pripast će im manje od 50 posto Uefine nagrade

Uoči početka novih europskih kvalifikacija, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker postigao je dogovor s reprezentativcima oko podjele potencijalne nagrade za plasman na EURO 2020. Kako je priopćeno na stranici HNS-a, prije utakmice s Azerbajdžanom, kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Rakitić su u ime reprezentativaca postigli dogovor prema kojem će igračima pripasti 45 posto Uefine nagrade za plasman na EURO, a Savezu 55 posto.

Brz dogovor

“Drago mi je što smo se i ovoga puta brzo i jednostavno dogovorili oko podjele premija za plasman, kao što smo to činili i uoči prethodnih kvalifikacijskih ciklusa. U Rusiji smo napravili veličanstveni rezultat, no to ne znači da će sada biti lagano. Pred nama je novi izazov, zahtjevna skupina s malo utakmica, ali vjerujem u igrače i stručni stožer na čelu sa Zlatkom Dalićem. Luki, Ivanu i suigračima želim puno sreće u predstojećim utakmicama, da ponovno odvedu Hrvatsku među najbolje reprezentacije u Europi”, izjavio je Šuker.