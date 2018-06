Idemo stari.😁💪 tako je.!🇭🇷 @dejanlovren06 @lukamodric10 @danijel.subasic @ivanperisic444 @corlukav05_14 @mariomandzukic_official @nikolakalinic @strinic #vida #miki #family

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Jun 11, 2018 at 10:48am PDT