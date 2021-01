MODRIĆ I DRUŠTVO DOBIVAJU STRAŠNO POJAČANJE: Real ‘ukrao’ Bayernu veliku zvijezdu

Austrijski branič David Alaba (28), poslije 13 godina u Münchenu napušta Bayern i seli u redove Real Madrida. Španjolska Marca tvrdi da je postignut dogovor između igrača i kluba te da će branič od ljeta biti član Madrida. Ističu da je dogovorena četverogodišnja suradnja te da će igraču godišnje pripasti 11 milijuna eura.

Veliki je ovo posao Reala, koji je igrača dobio besplatno jer mu ugovor s Bayernom istječe na ljeto te je Austrijanac od prvog dana siječnja mogao pregovarati s kim god je htio.

Agreement closed between Alaba and Real Madrid. The Austrian has signed an agreement with the Spanish club & will become their first reinforcement for next season. 4 year contract worth €11m net per year. Alaba has already passed a medical alongside a Real Madrid doctor [@marca] pic.twitter.com/yYeNHJSk3o

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 18, 2021