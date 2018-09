MODRIĆ DOBIO NOVO VELIKO PRIZNANJE: U velikoj anketi Marce našao se ispred Zidanea, Figa i ostalih legendi

Trojac je posljednjih godina najdominantniji na svijetu.

Luka Modrić, Casemiro i Toni Kroos posljednjih su godina pokretačka mašina Real Madrida. S njima u sastavu Zinedine Zidane odveo je Kraljevski klub do tri uzastopna naslova u Ligi prvaka. Nikome to do sada nije pošlo za rukom.

Nakon što je Real odigrao izvrsnu partiju protiv Rome u prvom kolu Lige prvaka u novoj sezoni postalo je jasno da će navedeni trojac i ove godine biti motor momčadi.

Razlog je top zbog kojeg je Marca napravila anketu u kojoj je zapitala čini li ovaj trojac najbolji vezni red kuba u povijesti. Rezultati su otišli u njihovu korist iako su im sučelili još četiri moćna vezna reda iz prošlosti koje su činili Michel-Schuster-M. Vazquez-Gordilo, Luis Enrique-Redondo-Laudrup-Amavisca, Figo-Makelele-Zidane-Solari, Figo-Beckham-Guti-Zidane.

Nezaustavljivi

“Otkako su 2015. stigli u Madrid gotovo su nezaustavljivi. Možda su ukupno koštali manje od 80 milijuna eura, ali su postali najbolji vezni red u povijesti kluba”, navodi Marca.

Ističu i da su prvi put zajedno bili na travnjaku u doba Rafaela Beniteza 4, listopada 2015. u madriskom derbiju.

Prvi put su u ligi prvaka zajedno nastupili mjesec dana poslije u pobjedi nad PSG-om 1-0.

“Dolazak Zidanea koji ih je redovno stavljao u sastav podigao ih je na višu razinu te su osvojili tri Lige prvaka nizu. Dodatnu magiju pruža im Isco i teško je pronaći bolji vezni red od ovog. Dominirali su Europom posljednje tri godine, a i četvrtu su počeli izvrsno”, zaključuje Marca.