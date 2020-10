I dok u Ligi prvaka “šepaju”, nogometašima Real Madrida ipak ide bolje u domaćem prvenstvu. U subotu su u 8. kolu na domaćem terenu svladali Huescu s 4-1, te su izbili na prvo mjesto tablice.

Real je poveo u 40. minuti prekrasnim pogotkom Edena Hazarda sa 25 metara. Belgijski napadač, koji se oporavio od ozljede, napokon je zaigrao od prve minute, a to mu je tek drugi pogodak za “kraljevski” klub u koji je stigao prošlog ljeta.

Na 2-0 povisio je Karim Benzema u 45. minuti, nakon ubačaja Lucasa Vázqueza na drugu stativu. Treći pogodak za Real zabio je Federico Valverde u 54. minuti na dodavanje Benzeme, a svoj drugi gol Benzema je postigao je u 90. minuti. Utješni pogodak za Huescu zabio David Ferreiro (74).

392 – Eden Hazard has scored his second goal for @realmadriden in all competitions (24 appearances), the first one since October 2019 against Granada in @LaLigaEN, 392 days ago. Missile. pic.twitter.com/AflonuTcI5

— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020