Privremeno su smanjilo zaostatak za vodećim Atleticom

Nogometaši Real Madrida ostvarili su gostujuću pobjedu u subotnjoj utakmici 28. kola španjolskog prvenstva svladavši Celtu Vigo s 3-1 (2-1).

Ovosezonsku 18. prvenstvenu pobjedu “kraljevskom klubu” osigurali su dvostruki strijelac Karim Benzema i dvostruki asistent Toni Kroos. Prvi pogodak iz te suradnje francuski napadač je postigao u 20. minuti, a za 2-0 deset minuta poslije.

Santi Mina je u 40. minuti smanjio zaostatak domaće momčadi, a Celta je blizu izjednačenju bila u 83. minuti, kad je Iago Aspas iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora pogodio okvir vrata.

Real je pobjedu potvrdio u trećoj minuti sučevog dodatka, kad je Benzema asistirao, a Asensio iz blizine pospremio loptu u mrežu.

11 – 11 of @realmadriden's last 19 goals assisted by players in all competitions have been thanks to Toni Kroos 🇩🇪 (7 assists – 2 vs Celta de Vigo) and Luka Modrić 🇭🇷 (4). Duet. pic.twitter.com/fpnqd05bKw

— OptaJose (@OptaJose) March 20, 2021