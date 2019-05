MODRI U NEVJERICI DOČEKALI KRAJ U PULI: ‘Ta nas je odluka unazadila, da je barem sve to kraće trajalo’

Modri u nedjelju imaju priliku isprati gorak okus koji im je ostavila ova utakmica

Nogometaši Dinama nisu uspjeli sezonu okončati na savršen način. Nakon povijesnog proljeća u Europi i osvajanja naslova prvaka u srijedu navečer izgubili su u finalu Kupa. Rijeka je slavila s 3:1 iako su Modri bolji suparnik na terenu.

”Mislim da smo imali igru, držali smo to dobro, prvi put su nam blizu došli u 20. i nekoj minuti i to je bio gol. Dva bezvezna gola, vratimo se dobro u igru, a penal da smo zabili, mislim da bismo riješili to. Dali smo sve od sebe“, rekao je Emir Dilaver putem službene klupske stranice.

Splasnula euforija

”Ne bih rekao da nismo bili svoji. Mislim da smo dominirali do njihovog gola, nismo stvorili neke izrazite šanse, ali lopta je bila kod nas, oni su nešto na kontre, taj drugi gol su zabili iz ničega, a onda nam se teško bilo vraćat. Drugo poluvrijeme isto, igramo dobro, vraćamo se, imamo penal. Najviše nas je unazadilo to što je dugo trajala ta cijela odluka, i da je promašio a da je kraće trajalo, ne bi toliko splasnula ta euforija, ali dobro što je tu je“, poručio je Mislav Oršić.

Gorak okus nakon poraza Modri mogu isprati u nedjelju kada im u zadnjem kolu na Maksimir stiže Hajduk.