MODRI SE VRATILI U ZAGREB: Olmove riječi razveselit će sve kojima je Dinamo u srcu, Bjelica poslao poruku Hajduku i društvu

Idemo u subotu pobijediti Hajduk i na najbolji mogući način zaključiti ovaj veliki tjedan. Poručio je to po povratku u Zagreb junak Dinama Amer Gojak. Dodao je kako mu je pogodak Rosenborgu najdraži u karijeri i da ga je posvetio svome djedu koji je preminuo u ponedjeljak.

“Slavili smo u avionu, presretan sam zbog ulaska u Ligu prvaka. Ždrijeb? Veliki klubovi su u Ligi prvaka. Što se tiče mog ostanka ili odlaska, vidjet ćemo, već sam rekao da želim igrati Ligu prvaka, zašto ne s Dinamom? Volio bih Barcelonu na Maksimiru”, poručio je oka Dani Olmo.

Velikom uspjehu nekoliko riječi posvetio je i Nenad Bjelica.

Bez opterećenja

“Bila je to jako teška utakmica. Solidno smo se branili, ali kad smo imali loptu nismo bili dovoljno mirni i lucidni. Na kraju je to zasluženi prolaz u Ligu prvaka. Ovo je točka na i mojih 15 mjeseci u Dinamu. Sve su teške momčadi, superiorne. Vidjet ćemo koga ćemo dobiti. Vjerujem da ćemo biti konkurentni, da ćemo se nositi sa svima. Vjerojatno nećemo biti uspješni kao u Europa ligi, ovo su puno jači rivali. Idemo bez opterećenja u ove susrete”, rekao je Bjelica.

Milijuni konkurenciji

Zbog uspjeha Dinama ostali prvolgaši dobit će oko tri milijuna kuna:

“Mi smo prvenstveno gledali sebe. Ovo donosi i ostalim hrvatskim klubovima određenu financijsku dobit. Vrlo smo sretni zbog toga jer tu ima klubova kojima je to 30-40 posto budžeta. Primili smo puno čestitki iz tih klubova i znamo koliko im to znači. Sve to što smo ostvarili je za boljitak hrvatskog nogometa i nadam se da to svi cijene”, poručio je trener Modrih.