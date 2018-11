MODRI SE VRATILI IZ TURSKE: ‘Bila je paklena atmosfera, startali su kao iz puške, ali izdržali smo. To pokazuje dvije stvari’

Modri u zadnjem kolu igraju s Anderlechtom, a par dana kasnije slijedi ždrijeb 16-tine finala.

Nogometaši Dinama vratili su se u Zagreb dan nakon što su remijem bez golova s Fenerbahčeom osigurali prvo mjesto u skupini grupne faze Europa lige.

“Zadovoljni smo postignutim, bili smo kompaktni i svi su radili ono što smo i željeli. Sačuvali smo svoju mrežu. Imali smo svoje šanse u drugom dijelu, dali smo gol koji je poništen, za penal nemam puno komentara. Postigli smo ono što smo htjeli, prvi smo u skupini. To nam je najvažnije. Bila je dobra i paklena atmosfera pred njihovim navijačima. Startali su kao iz puške, igrali su na presing, ali izdržali smo. Svi su se borili i to pokazuje karakter i snagu ekipe. Bilo bi lijepo slaviti protiv Anderlechta na Maksimiru pred našim navijačima. Imamo još dosta utakmica do tada, idemo korak po korak”, rekao je po povratku Emir Dilaver, čije riječi prenosi službena klupska stranica.

Svirao faul

Na susret se osvrnuo i strijelac poništenog pogotka Amer Gojak.

“Sudac je svirao faul, i što ja tu mogu. Najviše bih volio da je to bio gol i da smo pobijedili, ali što je tu je. Teška utakmica, puno trke i borbe. Ispunili smo naš cilj, a to je prvo mjesto u grupi. Imali smo samopouzdanje, vjerovali u sebe i djelovali smo dobro kao momčad. Vidjet ćemo koga ćemo izvući, a onda nakon ždrijeba ćemo razmišljati o idućem protivniku”, rekao je Gojak.

Dinamo za dva tjedna dočekuje Anderlech u posljednjem kolu grupne faze Europske lige,a nekoliko dana potom, točnije 17. prosinca, na rasporedu je ždrijeb druge faze.