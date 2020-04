MODRI SE POHVALILI NOVIM POJAČANJEM: ‘Zaista nemam riječi kojima bih opisao ovaj trenutak’

View this post on Instagram

Dinamova obitelj od danas je bogatija za jednog od najvećih talenata kadetskog uzrasta u Hrvatskoj 👏🏻💪🏻 Donedavni krilni napadač Lokomotive i reprezentacije Hrvatske Vito Matijević (2004.) novi je član GNK Dinamo 😎⚽️💙 – Zaista nemam riječi kojima bih opisao ovaj trenutak. Kao rođeni Zagrepčanin koji je odrastao na Ravnicama, uvijek sam osluškivao huk s Maksimira i sanjao da ću jednog dana biti dio modre priče. Ovo je korak naprijed u tom smjeru i dodatni motiv da nastavim raditi i jednog dana ostvarim svoj san 👏🏻👏🏻 Vito Matijević lani je u dresu Lokomotive osvojio pionirsko prvenstvo Hrvatske te ponio titulu ponajboljeg igrača te generacije 🏆 Dobro došao! #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football