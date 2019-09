MODRI DAN NAKON ČUDESNE NOĆI SMIRUJU EUFORIJU: ‘Drago mi je sada sam ostao, bila je to perfektna noć’

Dan nakon veličanstvene utakmice Dinama i pobjede nad Atalantom od 4:0 na otvaranju nove sezone Lige prvaka igrači su poručili kako je važno ostati na zemlji i nastaviti raditi kao i do sada.

“Drago mi je što sam ostao u Dinamu. Uvijek sam rekao da sam htio Ligu prvaka i takvu utakmicu. Bila je to perfektna noć. Sada trebamo još dalje raditi da možemo nastaviti. Cijela momčad je igrala odlično. Trebamo tako nastaviti. Sad prvo imamo HNL, pa Kup i onda ćemo o Cityju. On je najteži protivnik u grupi”, poručio je. Odgovorio je i na konstataciju da je prerastao Dinamo.

“Ja sam igrač Dinama, ja ću u svakoj utakmici dati sve od sebe za plavi dres”, poručio je.

“Znali smo da možemo. Dobro smo se pripremili i uspjeli smo ostvariti plan. Moramo samo ovako dalje. Nismo proslavili. Što ćemo slaviti? To su samo prva tri boda. Nije da smo prošli, nije nešto veliko, 4:0 je super, ali ništa nije gotovo. To je samo trenutak, to što smo prvi, u nogometu se brzo promijeniti, treba zadržati fokus i ne poletjeti te će još biti dosta uspjeha”, rekao je Dilaver.

“City? Radujemo se toj utakmici. Imamo čast igrati u Ligi prvaka, treba uživati. Nemamo presinga kao što je bilo u kvalifikacijama. Tako i očekujemo City, znamo da imamo šanse i to ćemo probati iskoristiti“, dodao je.

Bjelica je naglasio kako momčad kontinuirano pruža sjajne partije.

“Navijači i momčad su bili na nivou. Dominirali smo tako jaku momčad talijanske lige. Jako sam ponosan što smo ostvarili jučer. Vjerujem da možemo ponoviti i ovakvu utakmicu u budućnosti. Nije prvi put da igramo ovako dobro. Nije ovo jedna utakmica već niz utakmica. Nemamo dilemu da možemo to ponoviti“, kazao je Bjelica.

“Odigrali smo perfektnu utakmicu i moramo biti zadovoljni. Nisam mogao dugo zaspati koliko me tresao adrenalin. Dres? Njega ću vjerojatno pokloniti roditeljima“, poručio je strijelac tri gola Mislav Oršić