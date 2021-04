Engleski prvoligaši Arsenal, Chelsea Manchester United, Liverpool i Tottenham odlučili su istupiti iz Superlige. Negativne reakcije javnosti na njihovu odluku bile su tolike da nisu imali izbora. Navijači su prosvjedovali na ulicama, sustručnjaci i nogometne organizacije oštro su ih kritizirali i zaprijetili im sankcijama.

U trenucima dok se pojavila vijest o istupanju Chelseaja i Cityja, CEO Manchester Uniteda Ed Woodward, jedan od tvoraca Superlige, objavio je da odlazi iz kluba.

“Siguran sam da će promjenama koje smo posljednjih godina napravili na terenu te u trenerskom i nogometnom osoblju ovaj sjajni klub uskoro ponovno podići trofej, jer ga zaslužuje. Očajnički sam želio da klub osvoji Premier ligu tijekom mog mandata i siguran sam da su postavljeni temelji da naslov vratimo našim strastvenim navijačima”, poručio je. Odlazak omraženog direktora pozdravili su navijači, a ubrzo se oglasio i jedan od poznatijih.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021