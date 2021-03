Američki Hrvat pao je u drugoj rundi

Kamerunac Francis Ngannou po prvi put u karijeri okrunio se naslovom prvaka UFC-ove teške kategorije nakon što je u 52. sekundi druge runde nokautirao dosadašnjeg prvaka Stipu Miočića.

Nakon meča uslijedila su brojne reakcije MMA boraca.

“To je bilo gadno”, napisao je Alex Volkanovski.

Congrats to @francis_ngannou the NEW Heavyweight Champion of the World pic.twitter.com/PA4EnY9ZP0 — SHAQ (@SHAQ) March 28, 2021

Omg leg kick!! — Israel Adesanya (@stylebender) March 28, 2021

DAMN! Francis is sooo powerful. — Funky (@Benaskren) March 28, 2021

Im in for Jones vs Francis ASAP. — Funky (@Benaskren) March 28, 2021

Fuck I’m inspired! — Israel Adesanya (@stylebender) March 28, 2021

Wow that was dominant.

What an incredible #goat run @stipemiocic had.

Nothing but respect for that guy.

A huge congrats to my brother @francis_ngannou.

The era of the Predator begins. #WarriorMana #UFC260 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021

Show me the money — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

FRANCIS NGANNOU, FRANCIS NGANNOU'S STIPE MIOCIC. KNOCKOUT IN THE SECOND ROUND. CLEAN. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 28, 2021

OH MY GOD FRANCIS #UFC260 — Simon Samano (@SJSamano) March 28, 2021

Ngannou knocks Miocic out cold. Second round. VICIOUS KO. Francis Ngannou is the new UFC heavyweight champion. He finally does it. And now Jon Jones awaits … — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 28, 2021