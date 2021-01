Predsjednik UFC-a Dana White ponovio je u razgovoru za ESPN kako će se idućeg tjedna sastati s Khabibom Nurmagomedovom u Abu Dhabiju po prvi put otkako je jedan od najboljih MMA boraca u povijesti nakon borbe s Justinom Gaethjeom prošlog listopada šokirao svijet i objavio da ide u mirovinu.

“Očito je da ću se sastati s njim jer smatram kako bi se trebao opet boriti. Pogledajte samo što je napravio Justinu Gaethjeu. Pogledajte što je napravio svim protivnicima s kojima se borio. Mislim da bi se opet trebao boriti i sve ću napraviti što mogu da se bori još jednom”, poručio je White.

Dana White plans to press Khabib for one more fight during their meeting on Fight Island.

