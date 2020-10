MLADI VATRENI SPREMNI ZA KLJUČNU UTAKMICU U KVALIFIKACIJAMA: ‘Već smo ih pobijedili 5:0, nadam se da to možemo ponoviti…’

Hrvatsku mladu reprezentaciju U-21 nakon lake pobjede nad San Marinom (10-0) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo čeka Grčka, a mladi reprezentativci David Čolina, Dario Špikić i Joško Gvardiol se slažu da je to ozbiljniji protivnik i očekuju tvrđu utakmicu.

“San Marino nije zahtjevna momčad. Sad trebamo pokazati pravo lice protiv Grčke. Pobijedili smo ih 5-0 u Varaždinu, nadam se da to možemo ponoviti u Patrasu”, rekao je Čolina.

🇭🇷🇸🇲

⏹️ #Croatia U-21s celebrate an impressive 10:0 (5:0) #U21EURO qualifying victory over San Marino in Zagreb – congratulations! 🙌

⚽️⚽️⚽️ Ivanušec 40', 44', 73'

⚽️⚽️ Nejašmić 52', 56'

⚽️ Kulenović 2'

⚽️ Majer 23'

⚽️ Špikić 34'

⚽️ Vizinger 78'

⚽️ Gvardiol 81'#BeProud pic.twitter.com/AjfHnAVx8L

— HNS (@HNS_CFF) October 8, 2020